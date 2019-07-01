Hong Kong’da göstericiler parlamentoyu basıp sömürge dönemi bayrağını astı

Çin'e bağlı özel bölge statüsündeki Hong Kong’da göstericiler parlamentoyu basarak İngiliz sömürgesi döneminden kalma bayrağı astı. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın göstericilere destek açıklamasına ise Çin Dışişleri tepki gösterdi.

Hong Kong’un İngiliz sömürgesinden Çin'e bağlı özel bölge haline gelmesinin 22’nci yıldönümünde göstericiler parlamento binasını bastı.

Göstericiler parlamentodaki bazı liderlerin portrelerini indirerek yerine İngiliz sömürgesi döneminde Hong Kong bayrağı olarak kullanılan bayrağı astı.

Polisin müdahale ettiği eylemde parlamento binası boşaltılırken, sokaklardaysa polis ile göstericiler arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Hong Kong'da suçluların iade edilmesi uygulamasını Çin'i kapsayacak şekilde düzenleyen yasa tasarısı nedeniyle son haftalarda birçok gösteri düzenlenmiş, Hong Kong özel idaresi tarafından yasa tasarısı askıya alınmıştı. Çin de yasa tasarısının askıya alınmasını desteklediğini bildirmişti.

ÇİN’DEN İNGİLTERE’YE TEPKİ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Hong Kong’daki gösterilere destek vermesine Çin’den tepki geldi. Hunt bugün yaptığı açıklamada “Hong Kong'daki insanların özgürlük taleplerine destek verdiklerini ancak göstericilerin barışçıl kalmaya devam etmesi gerektiğini” ileri sürmüştü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, İngiltere'nin “artık hiçbir şekilde Hong Kong'dan sorumlu olmadığını ve Hong Kong'un Çin'in içişleri olduğunu” dile getirdi.