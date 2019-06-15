Hong Kong Çin’e suçluların iade edilmesi tasarısını askıya aldı

Özel bölge statüsünde olan Hong Kong’un suçluların iade edilmesi uygulamasını Çin'i kapsayacak şekilde düzenleyen yasa tasarısı bu sabah Hong Kong Başbakanı Carrie Lam tarafından askıya alındı. Çin hükümeti, bu adımı desteklediğini açıkladı.

Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, bugün suçluların Çin'e iadesini içeren yasa tasarısının ertelendiğini açıkladı. Tasarının gündeme geldiği 9 Haziran’dan beri kentte büyük çaplı protestolar gerçekleşiyordu.

South China Morning Post’un haberine göre Çin, bu kararın anlayışla karşılandığını ve desteklendiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, Hong Kong’daki eylemlerin büyümesinden ABD’yi sorumlu tutmuştu.

ABD geçtiğimiz günlerde Hong Kong’u Çin’den ayrı tanıyan ve “ABD tarafından özgürlüğünü garanti altına alacak” olan bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Eski İngiliz sömürgesi olan kent 1997’den bu yana Çin’e bağlı özerk bir bölge statüsünde.

SUÇLULARIN İADESİ (EXTRADICTION)

Şubat ayında Tayvanlı bir cinayet zanlısının iadesi ile ilgili olarak gündeme gelen tasarı, hükümet tarafından ana kara Çin ve Makau'yu da içerecek şekilde hazırlandı. Hong Kong yasalarındaki kaçak suçlularla ilgili 503 nolu düzenlemeyle oluşturulan mevcut yasal çerçeve bu ülkeleri kapsamıyor.

Öte yandan, yoğun protesto gösterileri ile karşılanan tasarıya, Çinli muhaliflerin de aralarında bulunduğu kaçak suçluların Çin'e iadesini gündeme getirdiği için ABD ve batı yanlısı gruplarca karşı çıkılıyor.