Çin, ABD’den Hong Kong yasasını geri çekmesini talep etti

9 Haziran’da Hong Kong’da merkezi hükümete karşı gerçekleşen bir dizi eylemin ardından ABD, Hong Kong’un otonomisini tanıyan bir yasa taslağı hazırladı. Çin, içişlerine ve bütünlüğüne müdahale eden yasanın geri çekilmesini talep etti.

Çin, ABD’yi Hong Kong’a yönelik ‘iade yasasını’ yürürlülüğe koymamaya çağırdı. 9 Haziran’da Pekin’e karşı eylemlerin düzenlenmesinin ardından ABD Çin’i hedef almaya başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Hong Kong’u ayrı bir bölge olarak tanıma girişimini hedef alarak, kaos yaratmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklar dedi.

ABD’de dün sunulan yasa taslağı 1992 yılında kabul edilen Hong Kong yasasının aynısı. Yasa Hong Kong’u ana kara Çin’den ayrı kabul ediyor ve Hong Kong’la ayrı diplomatik ve ticari ilişkiler yürütmeyi kapsıyor.

ABD Temsilcisi Jim McGovern perşembe günü düzenlenen basın toplantısında “Bugün bu yasayı yürürlüğe koyuyoruz, çünkü Hong Kong'da demokrasi ve özgürlük saldırı altında” dedi. McGovern “... eğer Pekin Hong Kong’un otoriter bir rejim altında herhangi bir ana kara Çin şehrine dönüşmesini hedefliyorsa Hong Kong’un özel statüsünü ABD’nin yasaları altında himaye etmeliyiz” sözlerini kullandı. ABD’nin hazırladığı yasa aynı zamanda Hong Kong’daki eyleme müdahale eden şahıslara ‘yaptırımlar’ uygulanmasını da mümkün kılıyor.

Eski İngiliz kolonisi olan Hong Kong 1997 yılında Çin’e “Tek ülke, iki sistem” adlı anlaşmayla katılmıştı. Anlaşma Hong Kong’un Çin’in özerk bölgesi olarak tanımlandırıyor.