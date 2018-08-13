Gazne'de ilerleyen Taliban barış görüşmelerinden 'memnun'

Taliban'ın Afganistan'ın Gazne kentini ele geçirdiği iddia edilirken, ABD ile geçen aylarda başlayan barış görüşmelerinin ikincisi hakkında ayrıntılar basına yansıdı. Taliban temsilcileri, görüşmeleri 'yararlı' bulduklarını söyledi.

Afganistan’ın en büyük kentlerinden biri olan Gazne’ye Cuma günü Taliban'ın başlattığı saldırının ardından örgütün kenti ele geçirdiği iddia edilirken, ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği haberleri basına yansıdı.

TALİBAN: GÖRÜŞMELER YARARLI

Taliban ile ABD arasında süren barış görüşmeleri hakkında yapılan olumlu açıklamalar, Taliban’ın “memnun” olduğunu gösteriyor. Geçen ay başlayan görüşmelerin “yararlı” geçtiğini vurgulayan Taliban temsilcileri, bir sonraki görüşmenin Eylül ayında Doha’da gerçekleşeceğini belirtti.

Afganistan’daki yabancı birliklerini çekmeyeceğini açıklayan ABD yönetiminin görüşmelere aracı olmasına rağmen Taliban, Afgan hükümeti ile görüşmeyi reddetti.

The Guardian’a konuşan Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri, bir sonraki görüşmede daha spesifik ve önemli konulara odaklanılacağını kaydetti. Taliban yöneticisi görüşmeler sonrasında Afgan hükümeti ile masaya oturabileceklerini söyledi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Şubat ayında duyurduğu anayasa paketiyle Taliban’ın siyasi olarak tanınacağı geniş kapsamlı bir barış anlaşması teklif etmişti.