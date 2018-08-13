Gazne'de Taliban saldırısı sürüyor

Afganistan'ın Gazne şehrinde Cuma günü saldırı başlatan Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar sürerken, bölge sakinleri şehrin büyük bölümünün Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtiyor. Afganistan ordusuysa iddiayı yalanlıyor.

Afganistan'ın Gazne vilayetinin merkezi kenti Gazne'ye saldıran Taliban'ın kentin büyük bölümünü ele geçirdiği belirtilirken, ordu iddiayı yalanlayarak kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı.

Cuma günü Taliban'ın saldırı başlattığı kentte çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Gazne'ye giden politikacıların yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Taliban kentin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi.

El Cezire'nin haberine göre, Gazne milletvekili Çaman Şah Ehtemadi "Sadece valilik binası, polis merkezi ve istihbarat servisine ait binanın hükümetin elinde bulunduğunu, Taliban'ın buraları ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

YEREL KAYNAKLAR: ORDU GELMEDİ, YALNIZCA POLİS ÇATIŞIYOR

Bir yerel meclis üyesi olan Nasır Ahmed Fakiri ise, bölgede yalnızca polis ve istihbarat elemanlarının Taliban'a karşı mücadele ettiğini, ordunun destek vermediğini söyledi. Fakiri kentte durumun çok vahim olduğunu bildirdi.

Bölge meclisi üyelerinden Muhammed Rahim Hasanyar da, ordu birliklerinin Gazne'ye 2 km uzaklıktaki Ravza'dan öteye geçemediğini kaydetti.

SAVUNMA BAKANLIĞI: KENTİN DÜŞMESİ GİBİ BİR TEHLİKE YOK

Öte yandan bölgedeki siyasetçilerin tersine Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ordu birliklerinin kentte olduğu ve Taliban'a karşı savaştığı ifade edildi.

Afganistan ordusu komutanlarından Muhammed Şerif Yaftalı ise dün başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, kentin düşmesi gibi bir tehlikenin olmadığını Taliban'ın kentin dışına sürülmeye çalışıldığını belirtti.

Kentteki stratejik merkezlerin Afgan güçlerinin kontrolünde olduğunu kaydeden komutan, evlerde ve bazı dükkanlarda saklanan Taliban militanlarıyla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Kabil'de bulunan ABD askeri üssünden de bölgeye toplam 9 hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor.

100'ÜN ÜSTÜNDE ÖLÜ VE YARALI

Afghanistan'ın 1TV televizyonu üç gündür devam eden çatışmalarda şimdiye kadar 90 güvenlik görevlisinin ve 13 sivilin öldüğünü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının Afganistan’da Taliban ile hükümet güçleri arasında 17 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için yapılması beklenen görüşmeler arifesinde meydana geldiği belirtildi.

Haziran ayında Ramazan bayramı için hükümet güçleri ile Taliban arasında 3 günlük ateşkes anlaşması yapılmıştı.