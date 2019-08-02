F-35 konusunda bir uzlaşma önerisi daha…

F-35 projesinin yürütme kurulunda yer alan ve Türkiye’nin projedeki rolünü öven ABD Deniz Kuvvetleri Amirali Mat Winter’in 'teknik' değerlendirmesi yeniden gündemde.

ABD, NATO ve Türkiye arasındaki F-35 ve S-400 krizi sürmeye devam ederken, çeşitli önemli ağızlardan arabulma amaçlı çözüm önerileri açıklanmaya devam ediyor.

Hafta başında Atlantik Konseyi üyesi Hans Binnendijk tarafından yapılan açıklamanın ardından bu kez de krizin ilk patlak vermeye başladığı 2018 yılı sonundaki bir röportaj yeniden servis edildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin gayri-resmi dergisi olan "Air Force Magazine"de Aralık 2018'de yayımlanan röportajda F-35 projesinde yönetici olarak çalışan Amiral Mat Winter konuyla ilgili görüşlerini açıklıyor.*

Winter, Türkiye'nin Rus yapımı füze savunma sistemi almaya çalışmasına rağmen programdan çıkartılmaması gerektiğini savunuyor. Özellikle Hava Kuvvetlerine verilecek olan F-35 Block 3F için konuşan Amiral deniz hedeflerine karşı savaş uçağının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Ayrıca kendilerine Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması durumunda karşılaşılacak olası etkilere dair değerlendirme istendiğini belirtiyor. Winter'a göre Türkiye'nin devre dışı bırakılması programın ilerlemesine olumsuz etkide bulunur, bu yüzden eğer olabiliyorsa Türkiye programdan çıkartılmamalı:

"Türkiye'ye dair elimdeki veriler şöyle: Benim için 844 parça üretiyorlar. Bunları kaliteli ve makul bir fiyata üretip zamanında teslim ediyorlar. F-35 için Türkiye'nin sanayi altyapısı çok iyi organize oldu, benim en iyi ortaklarımdan birisi onlar ve iyi iş çıkarıyorlar."

Bu "teknik" bakış açısı, ABD dış siyasetine yön vermek için kulis çalışması yapan bir kurum olan The National Interest'te yayımlanan güncel bir köşe yazısıyla** yeniden gündeme getirilmiş oldu.

*http://www.airforcemag.com/Features/Pages/2018/December%202018/Updated-F...

**https://nationalinterest.org/blog/buzz/what-if-america-cannot-replace-al...