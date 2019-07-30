Atlantik Konseyi üyesinden Türkiye'yle uzlaşma önerisi: F-35 anlaşması çözüme kavuşturulabilir

Atlantik Konseyi üyesi Hans Binnendijk, Defence News'ta yayımlanan yazısında Türkiye'yle belli başlıklarda uzlaşılması durumunda 'S-400 krizinin çözülebileceğini' ve F-35 anlaşmasının yürürlükte kalabileceğini ifade etti.

Atlantik Konseyi üyesi Hans Binnendijk, ABD merkezli Defence News dergisinde yayımlanan makalesinde Türkiye'nin NATO'yla yaşadığı S-400 krizine değindi.

ABD ve NATO'nun Türkiye'yle hala "uzlaşabilme şansı olduğunu" belirten Binnendijk, belli başlıklarda anlaşılması durumunda "S-400 krizinin çözüme kavuşabileceğini" belirtti.

Binnendijk, NATO ve Türkiye'nin S-400 krizine ilişkin atması gereken adımları şöyle sıraladı:

- F-35 sevkiyatları, tüm S-400 Rus teknisyenleri Türkiye'yi terk edene dek ertelenebilir. Türklere temel eğitimleri vermek için bir yıl süre verilebilir.

- Anlaşma, S-400'leri çalıştıracak kadro yapısının çok uluslu hale getirilmesiyle 'NATO'laştırılabilir.

- F-35'lerin S-400 radarına girdiği her anda S-400'lerin çalıştırılması yasaklanabilir.

- S-400'lerin hem NATO hava savunma ağıyla hem F-35 bilgisayarıyla bağı koparılabilir. Bu, S-400'ü daha etkisiz bir hava savunma sistemi haline getirir, ancak Erdoğan'ın da ödemesi gerektiği bedelin bir parçası olur.

- ABD, Türklere daha iyi bir seçenek sunarak, Patriot satımına ilişkin koşulları daha da geliştirebilir.

- Türkler, NATO'ya S-400'ün kapasitesi ve yatkınlığını daha iyi kavramak amacıyla NATO'nun sistemden faydalanmasını sağlayabilir.

- Türkiye buna benzer koşulları kabul ettiği takdirde F-35 satımının iptali ve NATO'dan keskin kopuşun önlenmesi mümkün olabilir.