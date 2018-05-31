Esad: ABD gitmeli, yoksa kovulacaklar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'lilerin kendi istekleriyle gitmedikleri takdirde, kovulmak durumunda kalacaklarını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, perşembe günü yaptığı açıklamada, diyalogun bölgedeki devlet kontrolünü geri getirmemesi halinde, kuzeydoğu Suriye'deki ABD askerlerini sınır dışı etmek için adım atacaklarını söyledi.

ABD basını, Esad'ın açıklamasını bugüne dek yapılmış "Suriye'nin ABD güçlerinden kurtulma konusundaki kararlılığının en açık ifadesi" olarak yorumladı.

Esad, Russia Today'e verdiği mülakatta, ABD'nin Irak'ta yaşadıklarından ders çıkarmasını ve Suriye'den kovulmak istemiyorsa kendisinin çıkması gerektiğini söyledi.

Suriye hükümetinin bölgeyi kontrol altına almak için yerel gruplarla müzakerelere halihazırda dahil olduğunu söyleyen Esad, diyalog başarısız olursa, “bölgeyi ABD'lilerle ya da ABD'liler olmadan zorla özgürleştirme yoluna gideceğiz” dedi.

Esad; “Amerikalılar bir şekilde gitmeli. Gidecekler" ifadelerini kullandı.

Savaşın ne zaman sona ereceği hakkında yorum yapmayan Esad, ülkenin tüm bölgelerinde otoriteyi geri getirmeyi planladıklarını yineleyerek; “Her alanı özgürleştireceğiz. Devlet kontrolünün dışında herhangi bir alan bırakmamız imkansız” dedi.