Suriye Cumhurbaşkanı Esad: ABD Suriye'den ayrılmak zorunda, ayrılacak

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'de işgalci durumunda olan ABD askerlerine ilişkin, 'ABD Suriye'den ayrılmak zorunda, ayrılacak' dedi. Esad, SDG'ye ilişkin ise, 'Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü SDG'nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız' ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Russia Today'e (RT) açıklamalarda bulundu.

Esad, Suriye'de işgalci durumunda olan ABD'ye ilişkin "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" ifadelerini kullandı.

'SDG KONUSUNDA İKİ YOL VAR'

ABD’nin, başlarda destek verdiği "ılımlı muhaliflerin İslamcı çıkması" sonrası SDG'ye güvenmeye başladığını söyleyen Esad şöyle devam etti: “Başka bir kart arıyorlar. Şu anda bu kart SDG çünkü ordumuz teröristleri yenmek için farklı bölgelerde ilerliyor. Suriye’de geriye kalan tek sorun ise SDG.”

SDG konusunda ellerinde iki yol olduğunu belirten Esad “İlki şu: Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü SDG'nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız” ifadelerini kullandı.