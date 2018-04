Duma'da cihatçıların yeraltı karargahı bulundu

Kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde, "Beyaz Miğferler"in çalıştığı ulusal hastanede yeni bir keşif yapıldı. "Beyaz Miğferler" üyelerinin kimyasal silaha maruz kaldığı ileri sürülen insanları hortumla yıladıkları hastanenin altında devasa bir yeraltı karargahı bulundu. Suriye hükümet güçlerinin ortaya çıkardığı yeraltı karargahında ağır silahlar, toplar ve silah atölyelerinin bulunduğu tespit edildi.

#BREAKING - First footage of #Syrian rebel underground fortress, under the National Hospital in #Douma. #Syria's government forces are uncovering weapons caches, underground artillery and workshops in the hospital as well as a massive tunnel for multi-ton trucks. pic.twitter.com/K7z9If8NlN

— SURA (@AlSuraEnglish) 16 Nisan 2018