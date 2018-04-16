Duma'da cihatçıların yeraltı karargahı bulundu

Duma'da kimyasal saldırıya maruz kaldıkları iddiasıyla yıkanan insanların bulunduğu hastanenin altında cihatçıların karargahı bulundu.
Pazartesi, 16 Nisan 2018 21:04

Kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde,  "Beyaz Miğferler"in çalıştığı ulusal hastanede yeni bir keşif yapıldı. "Beyaz Miğferler" üyelerinin kimyasal silaha maruz kaldığı ileri sürülen insanları hortumla yıladıkları hastanenin altında devasa bir yeraltı karargahı bulundu. Suriye hükümet güçlerinin ortaya çıkardığı yeraltı karargahında ağır silahlar, toplar ve silah atölyelerinin bulunduğu tespit edildi.

 