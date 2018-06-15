Çin: ABD'nin tarifelerine derhal karşılık veririz

ABD Başkanı Trump'ın bugün Çin'den alınan ürünlere uygulanacak 50 milyar dolarlık tarife listesini açıklaması beklenirken, Çin Dışişleri sözcüsü Geng, ABD'ye derhal karşılık vereceklerini açıkladı.

Çin bugün bir açıklama yaparak ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamasına "derhal" karşılık verileceğini bildirdi.

ABD’nin ithal ettiği ürünlere uygulamaya hazırlandığı ek gümrük vergileriyle ilgili olarak bugün Çin’den yapılan açıklamada “derhal karşılık verileceği” belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin Çin’den ithalatında 50 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulanacak ürünlerin listesinin son halini bugün açıklaması bekleniyor. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz Washington’dan bir açıklama yapılmış değil.

ÇİN DIŞİŞLERİ: MÜZAKERELERE AYKIRI, TEK TARAFLI

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, bugünkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD’nin tek taraflı korumacı önlemleri benimsemesi ve Çin’in çıkarlarına zarar vermesi durumunda buna derhal karşılık vereceklerini ve meşru haklarını ve çıkarlarını garantiye alacak gerekli önlemleri alacaklarını” bildirdi.

AFP'nin haberine göre, Geng, Pekin ile Washington arasında süren ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeye karşın ABD tarafından ek gümrük tarifesi uygulanırsa, aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

Çin’in ek gümrük tarifesi uygulaması muhtemel olan ürünler arasında ülkenin ABD’den ithalatında en geniş yeri tutan soya fasulyesi, otomobil, donmuş sığır eti ve viski gibi ürünler bulunuyor.

