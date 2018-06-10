Çin Devlet Başkanı Şi: ABD'nin ticaret politikası bencil ve kısa vadeli

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin ticaret politikasını 'kısa vadeli' ve 'bencil' olarak niteledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin ticaret politikalarını eleştirdi. Şi Cinping, "açık küresel ekonomi" inşa edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret adımları için "bencil" ve "kısa vadeli" diyen Şi, "Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyulmasını", "çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesini" talep etti.

Trump'ın gümrük vergilerine Çin tarafından karşılık verilmesinin ardından karşılıklı olarak 150 milyar dolar mala gümrük vergileri getirilmişti. Trump, Çin'den daha fazla ABD malı satın almasını ve ticaret açığını kapatmasını istemişti.