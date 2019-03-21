Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı Temer tutuklandı

Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı Michel Temer tutuklandı. Temer'in adı, çok sayıda yolsuzluk iddialarıyla anılıyordu.

Brezilya'nın bir önceki cumhurbaşkanı Temer, geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak Sao Paulo'daki evinde tutuklandı ve Rio De Jenario'daki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca, ülkenin eski Enerji Bakanı Moreira Franco ve eski Sivil Havacılık Bakanı Eliseu Padilha hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekimde iddianame hazırlanmıştı. Ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ülkede "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

Temer kendisinden önceki devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti. Ancak adı çok sayıda yolsuzlukla anılan Temer, ocak ayında yapılan seçimlerde görevini "Tropikal Trump" olarak bilinen Jair Bolsonaro'ya devretmek zorunda kalmıştı.