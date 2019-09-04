Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Dışişleri’ne çağrıldı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı çağırarak Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı dönemiyle ilgili sözlerine Türkiye’nin verdiği tepkiyi protesto etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı çağırarak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki sözlerine Türkiye Dışişleri’nin verdiği tepkiyi protesto etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Bakan Basil, Türkiye’nin diplomatik ilişkilere ve iki ülke arasındaki tarihi ve dostça ilişkilere uygun olmayan ifadeler ve dille yapılan 1 Eylül 2019 tarihli ve 258 sayılı açıklamasıyla ilgili Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı bakanlığa çağırdı” denildi.

Açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın Politik ve Konsolosluk İşleri Departman Direktörü Hadi Huri’nin, “yanlış anlaşılmayı önlemek, iki ülke arasındaki çok iyi ilişkileri korumak ve bozulmasının önüne geçmek” amacıyla Türk tarafının hatayı açık bir ifadeyle düzeltmesini talep ettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaya yönelik bütün girişimlerde şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesi yaşandı. Osmanlıların Lübnanlılara, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları devlet terörü, kıtlık, işe alım ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandı” demişti.

Avn'ın sözlerine ilişkin Türkiye Dışişleri'nden yapılan resmi açıklamada ise şöyle denilmişti:

“Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.”

