Araplar 'Yeni Osmanlı'ya başkaldırdı: Suudilerin ardından Lübnan da Osmanlı'yı suçladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Osmanlı'yı "terör devleti" olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan da okullardaki müfredat değişikliğiyle ülkenin Osmanlı İmparatorluğu idaresi altındaki dönemini Arap yarımadasında işgal dönemi olarak anlatma kararı almıştı. Bu çıkışlar AKP ve Cumhurbaşkanının "yeni Osmanlı" olma hayalini hedef alıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Osmanlı'yı "terör devleti" olarak nitelendirdi.

Avn, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaya yönelik bütün girişimlerde şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesi yaşandı. Osmanlıların Lübnanlılara, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları devlet terörü, kıtlık, işe alım ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandı. 1. Dünya Savaşı'nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. 1920'de büyük Lübnan'a ulaştık ve bağımsızlığımızı kazandık" dedi.

Suudi Arabistan da okullardaki müfredat değişikliğiyle ülkenin Osmanlı İmparatorluğu idaresi altındaki dönemini Arap yarımadasında işgal dönemi, Osmanlıyı ise işgalci güç olarak anlatma kararı almıştı. Bu çıkışlar AKP ve Cumhurbaşkanının "yeni Osmanlı" olma hayalini hedef alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin açıklamasına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "(Avn'ın) Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan'da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına sahip olmaktan gurur duyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır.

Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."