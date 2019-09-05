Almanya’da Türkiye’ye casus yazılım satışına soruşturma

Münih Savcılığı Türkiye’ye 'Finspy' casus yazılımını satan Alman şirketlerine soruşturma açtı. Soruşturma dış ticaret mevzuatını ihlal nedeniyle açıldı. Yazılımın 2017’de CHP’nin Adalet Yürüyüşü sırasında devreye sokulduğu ve Türk hükümetince muhalefete karşı kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Münih savcılığı, Türk hükümetinin CHP milletvekillerini ve muhalifleri gözetlemek için kullandığı iddia edilen Finspy casus yazılımın üreticisi FinFisher firması ve diğer iki şirket hakkında soruşturma başlattı.

Alman şirketler ve yöneticileri, Türkiye'ye casus yazılımı ihracat izni almaksızın, Alman dış ticaret mevzuatını ihlal ederek, yasadışı yollardan satmakla suçlanıyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Münih savcılık sözcüsünün doğruladığı soruşturmanın odağında FinFisher, FinFisher Labs ve Eleman şirketlerini yöneticileri ve çalışanları yer alıyor.

SATIŞ GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'ye yasadışı casus yazılım satışı ilk olarak geçen yıl gündeme gelmişti. Alman hükümeti, FinFischer'in Türkiye'ye casus yazılım satmak için ihracat izni talep etmediğini, böyle bir yazılımın satışına da izin verilmediğini açıklamasına rağmen Access Now adlı dijital sivil haklar grubu uzmanları yazılımın Türk hükümeti tarafından, muhalefete karşı kullanıldığı iddiasını bir raporla gündeme taşımıştı.

Alman basınında geniş yer bulan rapor üzerine savcılık ön inceleme başlatmıştı.

Raporda "Finspy" adlı casus yazılımın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran 2017'de başlattığı Adalet Yürüyüşü sırasında muhalif görünümlü bir internet sitesi üzerinden devreye sokulduğu tespitine yer verilmiş, bu yolla CHP'li vekiller ile muhaliflerin telefonlarına Almanya yapımı casus yazılım yüklendiği, milletvekillerinin dinlendiği, izlendiği belirtilmişti.

Son olarak da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya (RSF), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Sivil Hakları Birliği (GFF) ve netzpolitik.org adlı haber portalı, ihracat izni olmaksızın Türkiye'ye casus yazılım sattığı gerekçesiyle FinFish şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.