ABD'nin gözü Hindistan petrol pazarında

Trump’ın İran’a yönelik yaptırımları Hindistan’ı ikileme düşürmüş durumda. Hindistan’ın seçenekleriyse ya ABD’nin yanında olmak ya da İran’dan ucuza petrol almaya devam etmek.

Hindistan'ın İran’dan petrol ithalatı geçen yıl toplam 9 milyar değerine ulaştı. İran'dan petrol ithalatının düşük maliyeti, ABD’yle 24,5 miyar dolarlık ticaret açığına sahip Hindistan için ayrı önem taşıyor. Hindistan geçen yıl 20,4 milyon ton petrolü İran’dan alırken, ABD’den sadece 2,1 milyon ton almıştı.

İran'dan yapılan alımların sona ermesi Hindistan açısından ek nakliye masrafları ve İran’ın sunduğu diğer imtiyazları kaybetme anlamı taşıyor. Konuya dair Londra'daki Interfax Energy'nin kıdemli enerji analisti Abhishek Kumar, Bloomberg’e verdiği söyleşide “İran üzerindeki yaptırımlar ABD'ye Hindistan'a daha fazla petrol satma fırsatı sunuyor” dedi.

Bloomberg’de bu konu üzerine yayımlanan bir başka yazıda, petrol alımında ABD'ye yönelmek Hindistan'ın çelik ve alüminyum da dahil olmak üzere bazı ürünlere ilişkin ABD gümrük tarifeleri üzerinde muhtemel bir muafiyet kazanmasına yardımcı olabileceği görüşü öne sürülüyor.

ABD’den Hindistan’a ham petrol satışı Mayıs ayında aylık yüzde 800 artışla 4,72 milyon varil oldu. ABD’li hükümet yetkilileri Nisan ayında yaptığı açıklamada, dünyanın en hızlı büyüyen petrol kullanıcısı olan Hindistan'ın ABD'nin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunabileceği ve iki ülke arasında ABD lehine dış ticaret fazlasını 4 milyar dolar artırabileceğine dikkat çekti.

Hindistan'ın ABD'den alabileceği petrol miktarıyla ilgili sınırlamalar var. ABD'nin şu anda Asya'ya ham petrol transferi için kullandığı terminal ve limanların kapasiteleri yetersiz, kapasite artışının 2020'den önce tamamlanamayacağı ifade ediliyor.

Hindistan'ın en büyük rafinerisi olan Indian Oil Corp'un yöneticisi Sanjiv Singh, spot alımlar yerine ABD’den alınacak petrol için vadeli kontrat yapma olasılıkları üzerinde çalıştıkarını belirtti.