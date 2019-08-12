30 yıllık haksız hapisliğin tazminatını kazandı

ABD'de bir kişi 30 yıl boyunca hapis yatıp çıktıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı. 17 yaşında bir Brooklynli olarak hapse girip 30 yıl yatmış olan Mark Denny'ye 9,8 milyon dolar ödenecek. Öte yandan aklandığı günlerde hazırlanan bir müfettiş raporunda olası davanın potansiyel tazminatı 50 milyon dolar olarak not edilmişti.

New York Brooklyn'de işlemediği bir suç için 30 yıl boyunca hapis yatıp çıkan Mark Denny açtığı tazminat davasını da kazandı. 30 yıl haksız yere hapis yatmış olan Mark Denny'ye 9,8 milyon dolar ödenecek. Öte yandan aklandığı günlerde hazırlanan bir müfettiş raporunda olası davanın potansiyel tazminatı 50 milyon dolar olarak not edilmişti.

Mark Denny New York'un yoksul nüfusuyla tanınmış varoşu Brooklyn'de yaşıyordu. 1987 yılının Aralık ayında Denny 17 yaşındayken işlemediği bir suç için tutuklandı. Brooklyn'de 4 kişi Burger King'i soymuş ve orada çalışan 18 yaşında bir genç kadına tecavüz etmişti.

Denny, bu olayda suçlu bulunda ve 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ: BROOKLYN'Lİ GENÇ ZENCİ

Soruşturmada çok ciddi yanlışlar vardı. Tecavüz kurbanı kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mark Denny'yi tespit edememişti. Birkaç gün sonra kendisine gösterilen kişiler arasında Denny'yi seçen kurbanın polis görevlileri tarafından yönlendirildiği, New York polisinin (NYPD) yanlı ve/ya da üretilmiş kanıtlar sunarak jüriyi yönlendirdiği 2017 yılında yapılan soruşturmada tespit edildi.

1987'de 17 yaşında hapse giren Mark Denny, 30 yıl sonra aklandı ve 2018 başında özgürlüğüne kavuştu. Mark Denny Nisan ayında New York yarı maratonuna katılmış, o günlerde basına hapse girişinin ilk 10 yılından sonra "koşarak" kendini rehabilite etmeye ve sağlıklı kalmaya karar verdiğini anlatmıştı.

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Mark Denny, açtığı tazminat davasını kazandı. 30 yıllık esaretinin karşılığı olarak Denny'ye 9,8 milyon dolar ödenecek. 2018 yılında düzenlenen bir bilgi notunda müfettiş 50 milyon dolara kadar çıkacak bir dava ihtimaline karşı kent yönetimini uyarmıştı.

Amerikan basınında çıkan haberlerde NYPD hukuk departmanının sonuçla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı, Mark Denny'ye ise görüş için ulaşılamadığı belirtiliyor.