Valilik önünde intihar eden Yarıcı’nın ağabeyinden AKP’li Gökçen’e tepki

Hatay Valiliği önünde 'Çocuklarım aç, iş istiyorum' dedikten sonra intihar eden Adem Yarıcı’nın ağabeyi Şerif Yarıcı, 'İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar' diye konuştu. AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen’in 'Ucuz, siyasi manevra' sözlerine de tepki gösteren Yarıcı, 'Kardeşim ekonomik sorunlardan dolayı bulanıma girdi. Bu tür yaklaşımlar hiç doğru değil' dedi.

Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz” dedikten sonra kendini yakan Adem Yarıcı’nın işsizlikten dolayı iki ay önce de belediye binası önünde intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen ağabeyi Şerif Yarıcı, “İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti” dedi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Hamdullah Kesen’in haberine göre Yarıcı’nın abisi Şerif Yarıcı, kardeşinin 2 ay önce de Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde iş için intihar girişiminde bulunduğunu, belediye yetkililerinin “Ocak ayında işe alacağız” diye söz verdiğini aktaran ağabey Yarıcı, belediyenin sözünü tutmadığını ve kardeşinin bunalıma girip intihar ettiğini vurguladı.

'HERKESİN SUÇU VAR'

Kardeşinin inşaatlarda boyacılık yaptığını söyleyen Yarıcı, “İş bulamıyordu. Hiçbir yerde iş yoktu. Piyasa ölü. Çalışmıyor, evine ekmek götüremiyordu. Çocuklarına verecek bir şeyi kalmadı” dedi.

Ağrı Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen’in kardeşine dair “Ucuz, siyasi manevra” sözlerine tepki göstererek, “Kardeşim ekonomik sorunlardan dolayı bulanıma girdi. Bu tür yaklaşımlar hiç doğru değil. İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti. Bu olayda herkesin suçu var. Bu yüzden bunun üzerini kapatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Hatay'da kendini ateşe veren ve ambulansta kalp krizi geçiren Adem Yarıcı'nın yanlış müdahale neticesinde yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.