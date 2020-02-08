'Valilik önünde intihar eden Adem Yarıcı'ya yanlış müdahale yapıldı'

Hatay'da kendini ateşe veren Adem Yarıcı, yanlış müdahale neticesinde yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Hatay'da kendini ateşe veren Adem Yarıcı yaşamını yitirmişti. Konuya dair görüş beyan eden uzmanlar, Adem Yarıcı'ya hatalı müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Dün, Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan Adem Yarıcı “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı.

İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen Adem Yarıcı'ya valilik çalışanları, içerisinde kuru kimyevi toz bulunan yangın tüpleriyle müdahale edilmişti.

Adem Yarıcı, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

HATAY İTFAİYESİ: MÜDAHALE YANLIŞTI

Karşı Pencere'den Burak Şefkat'in haberine göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı müdahalenin yanlış yapıldığını, kuru kimyevi toz yerine su kullanılması gerektiğini söyledi. İtfaiye daire başkanlığı yetkilisi kuru kimyevi tozun elektrik kaynaklı yangınlar dışında kullanılmasının sakıncalı olduğunu aksi durumlarda solunma yöntemiyle kalpte ritim bozukluğuna yol açarak kalp krizini tetikleyeceğini söyledi.

KİMYA MÜHENDİSİ: İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI

Kimya Mühendisi Kemal Canev, kuru kimyevi tozun insan sağlığına ciddi derecede zararı olduğunu, maddenin bileşenleri gereği elektronik cihazlar ve ekonomik değeri yüksek cansız nesnelerde kullanılması gerektiğini söyledi. Canev “Kuru kimyevi toz bazı sınıflar dahilinde kullanılabilecek bir bileşkeye sahiptir. Hatay’da yaşanan intihar vakasında yanan doğrudan canlı bir varlık olduğu için müdahalenin kendisi hatalıdır.” dedi.