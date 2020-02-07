'Çocuklarım aç' diyerek kendisini yakan yurttaş yaşamını yitirdi

Hatay Valiliği önünde bu sabah kendisini ateşe veren Adem Yarıcı adlı yurttaş yaşamını yitirdi.

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı'nın geçirdiği "kalp krizi nedeniyle" yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada "Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30’da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı’ya, Valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesine ambulansla sevki sağlanmıştır. Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allahtan rahmet acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz" denildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan A.Y. isimli yurttaş “Çocuklarım aç” diyerek kendini ateşe vermişti.

Valilikten yapılan ilk açıklamada Adem Yarıcı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilmiş ve "Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur" denilmişti.