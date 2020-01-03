'Uyuz vakalarında sayı gizleniyor'

Sayısı giderek artan uyuz vakalarına dair Bakanlık tarafından net veriler paylaşılmazken, konuyla ilgili yeterince önlem alınmaması hastalığın kamuoyundan gizlenmeye çalışdığı tartışmalarına yol açtı.

Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediliyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sertel, “Uyuz vakalarında son dönemde bir artış olduğu kabul ediliyor ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin, verileri paylaşmamanın kimseye faydası yok. Bu konuda derhal gerekli önlemler alınmalı ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatılmalıdır” dedi.

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, kentte özellikle Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde uyuz vakalarının iki kat arttığına dair iddialar dile getirildiğini de hatırlatan Sertel, talep etmesine rağmen kendisiyle de bilgi paylaşılmadığını belirterek Sağlık Bakanlığı’nın halkı aydınlatmaya çağırdı.

Sertel şunları söyledi:

"Yoksulluğa bağlı olarak kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanması ne yazıkki çok daha kolay oluyor. Yoksulluğu yok etmek iktidarın görevi olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve halkı aydınlatmak da Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Uyuz vakalarıyla ilgili rakam ve istatistikler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzmir Tabip Odası ile paylaşılmamış. Biz talep ettik, bizimle de paylaşılmadı. Hastalığa ilişkin verileri açıklamamakla, kamuoyundan gizlemekle mücadele olmuyor. Uyuz vakalarındaki artış ve alınan önlemlerle ilgili Bakanlık ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü derhal açıklama yapmalıdır. Başta okullar, özellikle yatılı okullar, bakımevleri, yurtlar, oteller, yatakhaneler olmak üzere insanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizlik konusunda dikkat edilmesi gerekenler basın yoluyla ve uyarı broşürleriyle halkımıza aktarılmalıdır. Bu önemli konunun takipçisi olacağım."

Sertel'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunlar yer aldı: