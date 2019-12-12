Uyuz vakalarında artış: Bakanlık 'ilaç var', eczacılar 'depolara bugün giriş başladı' diyor

Yurt genelinde uyuz vakalarında yaşanan artış nedeniyle eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığı belirtilirken Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak ‘Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir’ dedi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu bugün itibariyle depolara ilaç girişinin başladığını söyledi.

Yurt genelinde uyuz vakalarında geçen yıllara oranla büyük artış olduğu ve bu nedenle son dönemde uyuz ilaçlarının bulunmasında sorun yaşandığı haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" denildi.

Halk arasında ”uyuz” olarak bilinen “scabies enfestasyonu” hastalığı için kullanılan ilaçların mevcut stok bilgilerine de yer verilen açıklamada, "56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilacın mevcut olduğu" savunuldu.

'DEPOLARA BAZI İLAÇLARIN GİRDİĞİ BİLGİSİ ULAŞTI'

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, daha önce yaptığı açıklamada uyuz vakalarındaki artış nedeniyle eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığını belirterek “Birçok ilaç piyasada yok. Önceden 100 kutu ilaç talep edilirken şimdi 500 kutu talep var. Hazır ilaçlar bulunmadığı için de bizim hazırladığımız ilaçlar doktorlar tarafından öneriliyor” demişti.

Bakanlığın açıklamasının ardından soL’un görüştüğü Sarıalioğlu “Bugün itibariyle depolara bazı ilaçların girdiği bilgisi geldi bize. Ama yarın sabah alacağız rakamları” dedi. Ecz. Sarıalioğlu bakanlığın açıkladığı kadar stok olup olmadığını rakamları alınca söyleyebileceklerini belirtti. Sarıalioğlu İstanbul’da uyuz vakalarının daha çok Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti.

TEDAVİYE DİRENÇLİ VAKALAR

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu da yurt genelinde son aylarda uyuz vakalarında büyük artış yaşandığını belirtmiş ve “Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, ‘Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler’ diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir” demişti.