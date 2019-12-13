Bakanlık 'sıkıntı yok' dedi ama İstanbul'da stoklarda yalnızca 2 bin 750 uyuz ilacı var

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ülke genelinde uyuz tedavisinde kullanılan ilaçlara ulaşmakta bir sıkıntı olmadığını bildirdi. Ancak 15 bin milyon nüfuslu İstanbul’da 3 büyük dağıtım kanalından bugün alınan verilere göre uyuz tedavisinde kullanılan ilaçların stoktaki sayısı yalnızca 2 bin 750.

Ülke genelinde uyuz vakalarındaki artışın ardından eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ilaç sıkıntısı yaşanmadığını belirterek ülke genelinde stoklardaki ilaç sayısının 398 binin üzerinde olduğunu açıklamıştı. Ancak bugün itibariyle İstanbul’daki 3 büyük dağıtım kanalından alınan bilgilere göre uyuz tedavisinde kullanılan merhem ve losyonların kentteki toplam stok sayısının 2 bin 750 adette kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu soL’a yaptığı açıklamada “Bakanlık böyle bir açıklama yaptı ama biz İstanbul’da 3 büyük dağıtım kanalıyla yaptığımız görüşmeler sonrasında bugün itibariyle stoklarında sadece 2 bin 750 adet ilaç olduğu bilgisine ulaştık” dedi.

Bakanlığın açıkladığı üzere Türkiye genelinde 398 bin adet varsa bunun 100 bine yakınının İstanbul’da olması gerektiğini belirten Sarıalioğlu "Buradan baktığınızda eğer İstanbul’da 2 bin 750 adet varsa Türkiye’de bu sayı 10 bini geçmez” dedi.

'ÖNLEM ALINMAZSA 3 AY SONRA SALGIN OLUR'

Uyuz vakalarının daha çok kalabalık halde yaşanan mekanlarda ortaya çıktığını vurgulayan Sarıalioğlu, gerekli önlemler alınmazsa 3 ay sonra bir salgından söz edilebileceğini belirtti.

Sarıalioğlu “Uyuz mikrobu çok hızla yayılan bir mikrop ve genelde hijyen açısından kötü olan ortamlarda ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Eğer bunun tedbiri alınmazsa çok değil 3 ay sonra salgın olur. Bunun tedbirini almak da herhalde devletin görevi olsa gerek” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" denilmiş ve stoklarda "56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilacın mevcut olduğu" ifade edilmişti.

