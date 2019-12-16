Sağlık Bakanlığı'ndan uyuz uyarısı

Sağlık Bakanlığı, uyuz vakalarındaki artışın ardından belirtilere karşı uyarı yaptı. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada ilaç sıkıntısı yaşanmadığını belirterek ülke genelinde stoklardaki ilaç sayısının 398 binin üzerinde olduğunu açıklasa da İstanbul’da stoklarda yalnızca 2 bin 750 adet ilaç bulunduğu öğrenilmişti.

Ülke genelinde uyuz vakalarındaki yaşanan artışın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uyuz belirtisi taşıyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun. Hekimin reçete ettiği ilaçları düzenli kullanmayı, korunma ve tedavi önerilerini uygulamayı ihmal etmeyin" denildi. Ayrıca uyuz teşhisi konulan hastanın nasıl korunması ve nelere dikkat etmesi gerektiği bilgilerine de yer verildi.

Uyuz belirtisi taşıyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun. Hekimin reçete ettiği ilaçları düzenli kullanmayı, korunma ve tedavi önerilerini uygulamayı ihmal etmeyin. pic.twitter.com/zF0t3zBtmU — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 16, 2019

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada ilaç sıkıntısı yaşanmadığını belirterek ülke genelinde stoklardaki ilaç sayısının 398 binin üzerinde olduğunu açıklamıştı. Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu Cuma günü soL’a yaptığı açıklamada "Bakanlık böyle bir açıklama yaptı ama biz İstanbul’da 3 büyük dağıtım kanalıyla yaptığımız görüşmeler sonrasında bugün itibariyle stoklarında sadece 2 bin 750 adet ilaç olduğu bilgisine ulaştık" diye konuşmuştu.

Sarıalioğlu, gerekli önlemler alınmazsa 3 ay sonra bir salgından söz edilebileceğini belirtmişti.