TIR şoförü Malik Baran: Yoksulların isyanını dile getirdim

'Beni virüs değil bu düzeniniz öldürür' dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz'dan yeni açıklama geldi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan "Bizi virüs değil, bu düzeniniz öldürecek" paylaşımı sonrası gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde serbest bırakılan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz'dan açıklama geldi.

Yaşadıklarını anlatan Baran, ezilenlerin virüs gerçeği kadar geçim derdi sorunuyla karşı karşıya kaldığını söylerken, "Ben yoksulların isyanını dile getirdim. Kimseyi galeyana getirme derdim yok. Bunlar bizim gerçeğimiz. Söylediklerimin arkasındayın. Bizim dışarda olmamız halk sağlığına tehdit. Emniyette ve savcılıkta bunları anlattım" diye konuştu.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, koronavirüs tehlikesi karşısında evde ve ailesiyle oturmak istediğini ama bunun mümkün olmadığını anlatan Baran, "Bugün hangi tır şoförüne, hangi emekçiye sorsanız ailesiyle oturmak ister. Ancak ailemin sağlığı için hem çalışmak zorundayım. Hem de onların sağlığı için onların yanında oturmam gerekiyor. Bu nasıl olacak!? Bu düzenden kastım bu. Bu düzen yoksulları öldürüyor. Bu düzene karşı tedbir alınması virüs önlemleri kadar önemlidir" ifadesini kullandı.