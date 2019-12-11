Halkbank tarafından hisselerine el konulan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne haciz geldi. Birçok eşyaya el konulan haciz işlemi üniversitenin broşürlerini basan promosyon şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Hürriyet gazetesi muhabiri Dinçer Gökçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Davutoğlu çevresine yakınlığı ile bilinen ve Halkbank tarafından hisselerine el konulan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne, Gimel Hediyelik Eşya Ve Büro Gereç. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından haciz işlemi yapıldı.

Dün gerçekleşen haciz işleminde üniversitenin kasasında bulunan 6390 TL'ye el konuldu.

BİR ÇOK EŞYA HACZEDİLDİ

El konulan nakit para dışından 7 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet yazıcı, 2 adet yüksek yazıcı, 1 adet fatura makinesi ve 1 adet para sayma makinesini de haczedildi.

Şirket tarafından tutulan Haciz tutanağı ise şöyle: