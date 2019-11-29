Halkbank'tan Şehir Üniversitesi açıklaması

İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Halkbank'tan yapılan açıklamada 'bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır' denildi.

Halkbank tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversiteye tanınan bir yıldan fazla süreye rağmen, bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya koyulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır" denildi.

Açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi ile banka arasındaki kredi geri ödeme sürecine ilişkin olarak, "gerek üniversite yetkilileri gerekse bazı basın-yayın kuruluşlarınca kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsıcı, gerçeği yansıtmaktan uzak iddialara" yer verildiği ileri sürüldü.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Kartal-Dragos'ta toplam 8 parselden oluşan arazi üzerine kampüs inşası için 2016'da Halkbank'tan yatırım kredisi talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "üniversite tarafından öngörülen öğrenci sayısı, ciro, bağış ve diğer gelirler ile özellikle üniversitenin kurulacağı arazinin teminat olarak verilecek olması hususları birlikte değerlendirilerek" yatırım kredisinin kullandırıldığı açıklandı.

'ÖNGÖRÜLER GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ'

Ancak daha sonra teminat olarak verilen Dragos'taki toplam arazinin yüzde 73'üne tekabül eden parselin üniversiteye tapu devrinin mahkeme kararıyla yürütmesinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, üniversitenin 2016 yılında kredi başvurusundaki öngörülerinin yıllar itibarıyla gerçekleşmediği ve beklenen geliri üretemediği kaydedildi.

Açıklamada üniversite yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin "gerçekçi bir projeksiyon alınamadığı ve üniversite yönetiminin oluşan teminat açığını gideremediği" belirtildi.

Halkbank, bankaca yapılan ihtiyati haciz uygulamasına İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından 16 Ekim 2019'da itiraz edilerek dava açıldığını, dava sonucunda mahkeme tarafından, üniversitenin itirazının kabul edilmeyerek ihtiyati haciz kararının devamına hükmedildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan haberlerin sürecin kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmasına neden olduğu iddia edilen açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız, bu tür yanıltıcı açıklama, yayın, haber ve yorum yapanlar hakkında cezai ve hukuki her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır. Bankamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal mevzuata ve bankacılık uygulamalarına uygun şekilde, tüm müşterilerimize eşit mesafede faaliyet göstermeye devam edeceğini; gerçekle bağdaşmayan yanıltıcı açıklama, yayın, haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, bankalardaki tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulduğu açıklanmış, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu üniversiteden yapılan açıklamada "Halkbank, dürüstlük ilkesine aykırı şekilde Üniversite’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurmuştur. İyi niyetten uzak bu girişim neticesinde ortaya çıkan bu durum, bir hukuk devletinde yaşanmayacak boyutlar içermektedir" denilmişti.