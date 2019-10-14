İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm varlıklarına tedbir konuldu

Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir konuldu.

İstanbul Şehir Üniversitesi, bankalardaki tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulduğunu açıkladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu üniversiteden yapılan açıklamada "Halkbank, dürüstlük ilkesine aykırı şekilde Üniversite’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurmuştur. İyi niyetten uzak bu girişim neticesinde ortaya çıkan bu durum, bir hukuk devletinde yaşanmayacak boyutlar içermektedir" iddiasında bulunuldu.

Açıklamada 2017 yılında taşınılan kampüs için yatırım kredisi kullanıldığı belirtilerek “Halkbank’tan temin edilen bu kredi için mevcut kampüs alanı ve Tuzla’da bulunan arazimiz teminat olarak gösterilmiştir” denildi.

'ÖDEMELERDE 'KISA SÜRELİ' AKSAMA'

Üniversitenin açıklamasında şöyle denildi:

“TMMOB tarafından kampüs arazisinin devri ile ilgili açılan kasıtlı dava üzerine Halkbank üniversitemize tahsis ettiği kredi limitlerinin kullanılmasına izin vermemiştir. Bununla birlikte geçen yıl yaşanan ekonomik kriz ve ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartların da etkisi ile ödeme takviminde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır. Ödeme planında meydana gelen sorun üzerine banka ile yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Üniversitenin bankaya verdiği gelecek projeksiyonu ve ödeme planıyla ilgili kredi borcunun ödenebileceği anlaşılmış ve iki kurum yetkilileri bu konuda 09.10.2019 tarihinde fikir birliğine varmıştır. Hal böyle iken sadece iki gün sonra, 11.10.2019 tarihinde Halkbank, dürüstlük ilkesine aykırı şekilde Üniversite’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurmuştur. İyi niyetten uzak bu girişim neticesinde ortaya çıkan bu durum, bir hukuk devletinde yaşanmayacak boyutlar içermektedir.”

Açıklamada “Burada amaç, alacaklarını temin etme konusunda sorun yaşamayacak olan bankanın çıkarlarını korumak değil, başarılı bir yükseköğretim kurumunu çalışamaz hale getirmektir” iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Ekonomik kriz sebebiyle zor duruma düşen birçok şirketin, spor kulübünün ayakta kalması için kimi zaman mali imkanları zorlayan koruyucu adımlar atılırken İstanbul Şehir Üniversitesi’nin maruz kaldığı haksız uygulama kabul edilemez. Üstelik yakın zamanda çıkarılan kanun ile tanınan yeniden yapılandırma hakları da üniversitemize kullandırılmamaktadır” denildi.

DANIŞTAY BEDELSİZ TAHSİLİ İPTAL ETMİŞTİ

İstanbul Kartal’da Anadolu yakasının en değerli arazilerinden olan TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik arazinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davada Danıştay arazinin bedelsiz tahsisinin yürütmesini durdurmuştu.