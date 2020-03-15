Salda Gölü'nde inşaat başladı

Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi için çalışmalara başlandı. İhaleyi alan şirket tarafından Salda Gölü çevresine konteynerlar getirildi, beyaz çizgilerle bazı alanlar belirlendi.

Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi için ihaleyi alan şirket tarafından çalışmalar başlatıldığı, gölün çevresine konteynerlar getirildiği ve beyaz çizgilerle bazı alanlar belirlendiği söylendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, başlayan inşaat çalışmalarına ilişkin konuşan Salda Gölüme Dokunma Platformu Sözcüsü Gazi Osman Şakar, “Salda Gölü kapalı bir havza. İçeride pisliği toplayabiliyor, ancak dışarı deşarj edemiyor. Bizim amacımız burada Salda’nın doğal güzelliğini korumak. İktidar her yere para hırsıyla bakıyor. Bu yüzden Salda Gölü’ne de yok etmek istiyorlar. Biz bölgenin doğal güzelliğini korumak için elimizden geleni yapacağız. Proje defalarca değiştirildi, şirket ihaleyi aldıktan sonra da değişti. Şirket bile orada ne yapacağını bilmiyor” diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Salda Gölü'ne ziyarette bulunmuş ve karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını dile getirerek şunları söylemişti: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum."