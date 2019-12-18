Çevre Bakanı Salda'ya 'millet bahçesi'ni savundu: Koruma ve kullanma projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nde yapılacak ‘millet bahçesi’nin doğal güzelliklere zarar vermeyeceğini öne sürdü. Kurum projeyi 'koruma ve kullanma projesi' diye niteledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’ne yapılacak “millet bahçesi” projesinde beton ve çimento kullanılmayacağını belirterek Salda’nın “doğal güzelliğine zarar verilmeyeceğini" öne sürdü.

HEM ‘KORUMA’ HEM ‘KULLANMA’

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurum, Salda Gölü’nde yapılması planlanan “millet bahçesi” projesinin doğal güzelliklere etkisi üzerine soruya verdiği yanıtta, projenin “gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi” olduğunu savundu.

Kurum, "Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Orada beton ve çimento gibi materyaller kullanılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. 'Beyaz güzel' dediğimiz o kumsala hiçbir şekilde dokunmadan, 400-500 metre bant dışına yapacağız. O doğal güzelliği tamamen gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde orayı gezebileceği bir proje olacak" diye konuştu.

Salda Gölü'nün yer aldığı Burdur'un Yeşilova ilçesi halkı projeye karşı dava açmıştı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, "Yapılaşma buranın sonu olur. Tıpkı Ayder ve Uzungöl’de yaşadığımız gibi. Benim son duyduğum da şu; burası Suudlara söz verilmiş" demişti.

