Salda Gölü ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedildi. Kararın Danıştay'da temyiz edileceği öğrenildi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava, Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dosyayı incelemeye alan mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den ihale onay belgesi düzenlendikten sonra yapılan işlemler ile ihale kararının hangi idari makam tarafından alındığı ve onaylandığına dair belgeleri istedi. Ankara 16. İdare Mahkemesi, 25 Kasım günü, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

Kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan uygun görüş doğrultusunda hazırlanan "koruma amaçlı imar planları" ile Salda Gölü ve çevresinde yapılması öngörülen ve daha sonra proje sınırı genişletilen Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik işlemlerin uygulamaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ihale işlemi ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Davacıların, "ihale süreci dışında kalan proje ve ÇED kararına yönelik iddiaları"nın ise bu davada incelenebilme olanağı bulunmadığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri tarafından "yürütmenin durdurulması ve iptali" istemiyle Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açılmış, Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararı ile dava dosyasını, Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi'ne göndermişti.

Yeşilova sakinleri adına davayı açan avukatlar, kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini söyledi.