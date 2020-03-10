Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuşuyor.

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası olmadığını söylerken, "Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Koca, "İtalya, genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa'nın bu konuda tedbir almadığını söyledik. İran'la sınırımızı kapatarak önlem aldık ama bunu Avrupa için yapabilmek daha zor" dedi.

Koca, artık Avrupa ve tüm dünyada bu salgının baş gösterdiğini dile getirdi.

Koca, "İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun" diye konuştu.