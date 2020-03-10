Koronavirüs dünyada yaklaşık 113 bin 300 kişiyi vurdu, 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Yaklaşık üç ay önce Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni koronavirüs salgınına dünyada şu ana kadar 113 bin 300'i aşkın kişi yakalandı. Salgına yakalanan 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yeni koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı, yaklaşık üç ay önce Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı.

Ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızla yayılan virüs, İtalya, İran ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkeye yayılmış durumda.

KOVİD-19'a dünyada şu ana kadar 113 bin 300'den fazla kişi yakalanırken, 4 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇİN'İN ARDINDAN İLK ETKİLENEN ÜLKE GÜNEY KORE

Çin'de ortaya çıkan virüsten ilk etkilenen ülke Güney Kore oldu. Ülkede salgından 7 bin 513 kişi etkilenirken, KOVİD-19 hastalığı nedeniyle ülkede 54 kişi yaşamını yitirdi. Salgına yakalanan 254 kişi sağlığına kavuştu.

İTALYA VE İRAN'DA HIZLA YAYILDI

KOVİD-19'un en hızlı yayıldığı ülkelerse İtalya ve İran oldu.

9 bin 712 kişinin hastalığa yakalandığı İtalya'da şu ana kadar 463 kişi yaşamını yitirirken, 724 kişi iyileşti.

İran'da ise 7 bin 161 kişi salgına yakalanırken, virüs kaynaklı 237 kişi öldü, 2 bin 39 kişi sağlığına kavuştu.

ÜÇ AVRUPA ÜLKESİNDE YÜKSEK RAKAMLAR

Avrupa'da İtalya'nın ardından koronavirüsün en çok yayıldığı ülkeler sırasıyla Fransa, İspanya ve Almanya oldu.

Fransa'da toplam bin 412 vaka görülürken, 30 kişi yaşamını yitirdi. Bin 213 vakanın görüldüğü İspanya'da ölü sayısı 31'i buldu. Bin 224 vakanın görüldüğü Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 oldu.

89 vakanın görüldüğü Yunanistan'da son olarak Olympiakos kulübünün başkanı koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüsün Ortadoğu'da sıçradığı ülkelerden biri olan ve şu ana kadar 41 vakanın görüldüğü Lübnan'da bugün bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.