BAA'dan yeni koronavirüs konferansları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da koronavirüs konferanslarıyla bilgi vermeye devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyet’inde Aralık 2019’da başlayan ve sonrasında hızla yayılan yeni koronavirüs salgını üzerine Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı’nın hazırladığı iki rapor ve bir bildiri yayınladı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da Koronavirüs Konferanslarıyla bilgi vermeye devam edecek. Konferanslarda; koronovirüsün ne olduğu, insanlara nasıl bulaştığı, belirtileri ve korunma yollarının yanında yeni koronovirüsle ilgili genetik ve moleküler çalışmalar, ilaç ve aşı çalışmalarındaki son durum konuşulacak.

Koronavirüs Konferansları şu şekilde:

Koronavirüs Nedir? Ne yapmalı?| Mete Özkurt & Özlem Uyanık

10 Mart 2020, 19:00 | Eskişehir | Adımlar Kitabevi, Hoşnudiye Mah., İsmet İnönü Cad. 17/B Tepebaşı

Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar. Halkın Sağlığı Kime Emanet? | Uzman Doktor Ali Haydar Temel, Doç. Dr. Iraz Akış

12 Mart 2020, 19.00 | Rasimpaşa Gönüllü Evi, Karakolhane Caddesi, Uzun Hafız Sokak, No: 67 Yeldeğirmeni / Kadıköy

Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar. Halkın Sağlığı Kime Emanet? | Aslıhan Çakaloğlu

14 Mart 2020, 19:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, No:111, Tuzla, İstanbul

Koronavirüs Salgını ile ilgili Neler Bilmeliyiz? | Aslıhan Çakaloğlu

15 Mart 2020, 16:00 | Ankara | Eryaman Semt Evi, 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi, Tınaztepe Caddesi 17335 Ada 5/1

Koronavirüs ve salgın hastalıklar? | Uzm. Dr. Ali Haydar, Doç. Dr. Iraz Akış

18 Mart 2020, 20:00 | Erdal Eren Kültür Merkezi, Mustafa kemal Mahallesi 3004 Cad. 3091/2 sok no:1, (Deniz Gezmiş Parki içi) Ataşehir

Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar? | Dr. Atilla Özdemir

19 Mart Perşembe 2020, 19:30 | İstanbul | Sarıgazi Semt Evi, İnönü Mahallesi Termal Sokak, 14-16/1, Sancaktepe



Koronavirüs Salgını ile ilgili Neler Bilmeliyiz? | Aslıhan Çakaloğlu

21 Mart 2020, 15:00 | Ankara | Kent Koop Mah. 1864. Sk. 13/13 06370 Yenimahalle