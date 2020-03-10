Sağlık Bakanı'na koronavirüs raporu tepkisi: Yayılma riskini artırır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'a giden kişilere sağlık kurumlarına başvurmaları halinde 14 gün rapor verileceğini açıklamıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamasına Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan tepki geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın son 14 gününü, riskli sayılan Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'ta geçiren öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan kararının Türkiye'de koronavirüsün yayılmasına yol açabileceği uyarısı geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, "Elimizde bu hastalara tanı koyacak kitimiz yok. Kronik hastalar, gebeler, çocuklar, yaşlılar için büyük risk olur" dedi.

Sezen, yurtdışından gelip 14 günlük idari izne ihtiyaç duyan kişilere sağlık ocaklarında değil daha gümrükten geçerken izin belgesi verilmesi ve bu kişilerin de 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinde gebe, yaşlı ve çocuklara aşıların yapıldığını, okul çağı çocuklara yönelik izlemlerin sürdüğünü belirten Sezen, "yurt dışından gelen ve potansiyel olarak da riskli görülen kişilerin aile sağlığı merkezlerine belge için gelmeleri buralarda bulunan herkese hastalığın bulaşması ve buradan da tüm ülkeye yayılma riskini artırıyor" diye konuştu.

Aile hekimlerinin elinde koronavirüsü ortaya çıkaracak bir “tanı kiti” bulunmadığını, hastalığın kendilerine bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini belirten Dr. Sezen, “Şu anda mevsimsel gripler dönemindeyiz. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı gibi belirtiler koronavirüsle çok benzer. Elimizdeki imkanlarla sıradan griple ayırmamız ve tanısını koymamız imkansız. İzin belgesi için gelenler muayene için bekleyen bir bebeğin, gebe bir annenin ya da kronik hastanın yanında hapşıracak, öksürecek herkesi riske atacak” uyarısında bulundu.