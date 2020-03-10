Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Okul tatili düşünülmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması' dedi, okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı televizyon programında yeni koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca "Özellikle bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması" dedi.

Okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini söyleyen Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

'TÜM KONGRELER İPTAL EDİLDİ'

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) de önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan tüm kongrelerin ertelenmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. OHSAD'ın açıklaması şöyle:

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca Başkanlığında toplanmış ve corona salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenecek olan tüm kongrelerin ertelenmesi yönünde karar almıştır.

Diğer yandan Bakanlık yöneticileri tarafından resmi talimatı en kısa sürede yayınlayacağını sözlü olarak bildirmiştir. Söz konusu karar elimize ulaşır ulaşmaz kurultayımızı erteleme kararı vermek durumundayız. Konu ile ilgili duyurular, web sitemizde sürekli güncellenecektir."