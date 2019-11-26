Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci parti için Türkiye ile pazarlık sürüyor

ABD ile S-400 gerilimi sürerken, Türkiye'nin aldığı S-400'ün 'kapalı kalmasının' bir çözüm olabileceği öne sürülüyordu. Buna karşın dün F-16 uçuşlarıyla S-400'ü test eden Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almak için pazarlık masasına oturduğu açıklandı.