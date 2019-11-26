Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci parti için Türkiye ile pazarlık sürüyor

ABD ile S-400 gerilimi sürerken, Türkiye'nin aldığı S-400'ün 'kapalı kalmasının' bir çözüm olabileceği öne sürülüyordu. Buna karşın dün F-16 uçuşlarıyla S-400'ü test eden Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almak için pazarlık masasına oturduğu açıklandı.
Salı, 26 Kasım 2019 10:29

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimi sürerken, Türkiye ve Rusya'nın ikinci parti S-400 alımı için pazarlık masasında olduğu açıklandı.

Rusya'nın devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, "Yeni bir seçenek olarak ikinci bir S-400 Hava Savunma Sistemi seti konusunda konuşuyoruz. Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya vardık, finansal konularda da pazarlığımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeler 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.

S-400'lerin Türkiye'ye maliyeti 2,5 milyar dolar olmuştu.

 