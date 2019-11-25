Havuz gazetesi duyurdu: F-16'lar S-400'leri test etmek için havalanacak

F-16'ların Ankara’da uçma sebebinin S-400 testi olduğu iddia edildi. Buna göre, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı saat 14.00’te test edilecek. Bu amaçla F-16'lar ve diğer hava araçları yüksek ve alçak irtifada uçacak.

Ankara Valiliği, bugün ve salı günü başkentte F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu arada açıklamada sözü edilen "yürütülen bazı projelerin" kapsamının S-400'lerin test edilmesi olduğu iddia edildi. Buna göre, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı saat 14.00’te test edilecek. Bu amaçla F-16'lar ve diğer hava araçları yüksek ve alçak irtifada uçacak.

Milliyet'in savunma sanayi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, uçaklar, Ankara Kazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde uçuş yapacak ve radar sistemi test edilecek. Test faaliyetlerinde, sisteme uçakların tanıtılmasının yapılacağı değerlendiriliyor. Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor. Sistemin kurulum, test faaliyetleri tamamlanmasıyla, Nisan 2020'de faal hale gelmesi planlanıyor.