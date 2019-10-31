ABD'den S-400 açıklaması: Henüz vazgeçiremedik

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ABD'nin Ankara’yı Rus S-400 hava savunma sisteminden vazgeçiremediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Moskova Büyükelçiliği görevine aday gösterilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Senato’nun Dışişleri Komitesi’ndeki oturumda, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, “NATO’daki müttefikimiz olan Türkleri, bu sistemlerden, savaşa tam hazır duruma gelmeden verdikleri zararı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğuna ikna edemedik” diyen Sullivan, “CAATSA yaptırımlarını ve bu alımın önemli olup olmadığı konusu inceleniyor. Bu alımın önemsiz olduğunu söyleyemem, çünkü Çin’e karşı, S-400 ve uçak aldığı için yaptırım uyguladık” ifadesini kullandı.