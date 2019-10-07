PKK'den operasyon açıklaması

PKK, Türkiye'nin muhtemel kuzey Suriye operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'ABD'nin kararının hiçbir ahlaki ve insani boyutu yoktur' denildi.

PKK, Türkiye'nin muhtemel kuzey Suriye operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD yaptığı açıklama ile gösteriyor ki, hem Rojava’nın işgal edilmesine hem de DAİŞ’in (IŞİD) sorumluluğunun Türk devletine verilmesine karar vermiş. ABD’nin kararının hiçbir ahlaki ve insani boyutu yoktur. 100 yıldan beri devletlerarası çıkarlara kurban edilen Kürt halkı bir kez daha kurban edilmek isteniyor. Ancak bu sefer onların umduğu gibi olmayacak. Kürt-Arap-Asuri-Süryani halkları ve onların uluslararası alandaki gerçek dostları sonuna kadar soykırımcı sömürgeci Türk devletine karşı direnerek, kendi tarihlerini yeniden yazacaktır" denildi.

Açıklamada ABD'nin geri çekilirken IŞİD'in sorumluluğunu da Türk devletine bıraktığı öne sürülürken, "Erdoğan’ın bölge politikalarında mültecileri ve DAİŞ çetelerini bir şantaj aracı olarak nasıl kullandığı çok iyi biliniyor. Duyarlı dünya kamuoyu, uluslararası kurumlar ve ülkeler bu büyük tehlike karşısında hemen harekete geçmelidir" denildi.