HDP ve KNK'dan operasyon açıklaması

Suriye'ye operasyon iddiaları üzerine bir açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı' dedi.

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon mesajlarının ardından HDP adına açıklamayı Grup Başkanvekili Saruhan Oluç yaptı.

Oluç, açıklamasında “ABD, Türkiye’nin kucağına saatli bomba bıraktı” dedi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik bir askeri harekatın Suriye’ye barış ve huzur getirmeyeceğini söyledi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP’li Oluç’un değerlendirmesi şöyle:

“Öyle anlaşılıyor ki artık son aşamaya gelindi, Suriye’nin kuzeyine ve doğusuna askeri harekat her an başlatılabilir. Bu askeri harekat, bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirecek özellikte olmayacaktır.

Suriye ve Irak’ta, demokratik rejimlerin tesis edilmesi için askeri güç ile değil müzakereyle adımların atılması gerekiyor. Tarihsel olarak baktığımızda da askeri güç ile bölgede hakimiyet sağlama hedefleri her zaman geri tepmiştir.”

KOALİSYON GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ AHLAKİ DEĞİLDİR

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyon hazırlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin sınır hattından çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye’nin kısa sürede operasyon başlatabileceği belirtilen KNK, “Bu bölgeden Türk devletine yönelik şimdiye kadar herhangi bir saldırı olmadı. Kuzey ve Doğu Suriye Federasyonu, Türkiye’ye herhangi bir tehditte de bulunmadı” dedi.

Açıklamada, direniş dışında başka yol yok. Başta gençler olmak üzere tüm Kürdistan halkına çağrımızdır; seferberlik zamanıdır, her yerde ayağa kalkın” denildi.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ardından Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin sınır hattından çekilmesine tepki gösteren KNK, geri çekilmenin ahlaki bir tutum olmadığını, Koalisyon Güçleri ve uluslararası güçlerin Türkiye’nin operasyonlarına karşı durmasını istedi.

