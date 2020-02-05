Özgür Boza Okulları ile Milli Eğitim bürokratlarının ticari ilişkileri ortaya çıktı

Kasım ayında patron Özgür Boza tarafından kapatılan Özgür Boza okulları, ara dönemde birçok veli, öğretmen ve öğrencinin mağdur olmasına neden olmuştu. Özgür Boza’nın Ataşehir İlçe Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Ahmet Özgenç ile ilişkilerini araştıran soL ilginç bilgilere ulaştı.

Patronu Özgür Boza tarafından kapatılan Özgür Boza okulları, ara dönemde birçok veli, öğretmen ve öğrencinin mağdur olmasına neden olmuştu. Velilerin okulun usulsüz kapatılmasına karşı mücadelesi sürerken, Özgür Boza’nın Ataşehir İlçe Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Ahmet Özgenç ile ilişkilerini araştıran soL ilginç bilgilere ulaştı.

Okulun Kasım 2019'da kapatılmasının ardından Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile bir araya gelen veliler, veli komitesi kurup hak mücadelelerini başlattılar. Önce Ataşehir İlçe MEB’e okulun usulsüz kapatıldığına yönelik şikâyet dilekçelerini verdiler, ardından kapatılan okul önünde bir basın açıklaması ve protesto eylemi ile mücadelelerini duyurdular.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KONUYU SÜRÜNCEMEDE BIRAKIYOR

Basın açıklamasını takip eden haftalarda, Ataşehir İlçe Milli Eğitim üzerinden şikayet dilekçelerini takip eden veliler, İl Milli Eğitim’e yönlendirildi. İl Milli Eğitim’den kısa sürede maarif müfettişleri raporunun çıkacağı bilgisini alan veliler, daha sonra raporun düzeltme sürecinde olduğu bilgisini aldılar. Son durumda raporun usulsüz okul kapatma olarak sonlanacağını ve bakanlığa gönderileceği bilgisini alan veliler raporun kendilerine ancak dava süreci başlatırlarsa verileceğini de öğrendiler.

ATAŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ'NÜN ŞÜPHELİ TİCARİ İLİŞKİLERİ

“Okulkuran Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi” ticari ünvanıyla faaliyet gösteren patron Özgür Boza, okulun ismini de Özel Ataşehir Enstitü Koleji olarak belirlemişti. Patron Özgür Boza’nın Ataşehir İlçe Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Ahmet Özgenç ile ilişkilerini araştıran soL ilginç bilgilere ulaştı.

Ahmet Özgenç’in oğlu, Ahmet Talha Özgenç adına kayıtlı Kurumkuran adlı bir firma olduğu ortaya çıktı. Firmanın kayıtlı ofisi de baba Ahmet Özgenç’in görev yaptığı Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşısındaki Güriş Plaza içerisinde bulunuyor.

Kurumkuran adı ile Şubat 2018’de ticaret sicili kaydı yapılan firma ilk iş olarak Mart 2018’de sosyal medya hesaplarından Enstitü Koleji ile çalıştığını duyurmuş. Özgür Boza’nın sahibi olduğu Okul Kuran şirketi ile, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Ahmet Özgenç’in oğlu Ahmet Talha Özgenç’in sahibi olduğu Kurum Kuran şirketlerinin isim benzerliği ve kuruluşunun hemen ardından beraber çalıştıklarını duyurmaları dikkat çekici.

Şube müdürü Ahmet Özgenç’in Mayıs 2019’da evlendiği eşi Olcay Karatepe de bir özel okul sahibi. Çiftin nikah törenlerine CHP Ataşehir İlçe örgütünün önde gelen isimlerinin katılmış olması da bir diğer dikkat çeken detay.

Ataşehir’deki Özel Olcay Anaokulu sahibi Olcay Karatepe, ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında Olcay Koleji adıyla bir okul daha açmış. Okulun açılışında, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü olarak Ahmet Özgenç de yer almış. Anlaşılan, Olcay Koleji faaliyete geçemeden kapanmış ve Olcay Koleji’nin yerinde 2015’den bu yana başka bir kolej olan Vatan Okulları Koleji faaliyet gösteriyor.

AKP’nin eğitimde dinselleşme politikalarıyla beraber giden eğitimde özelleştirme politikaları neticesinde Milli Eğitim Bakanı olarak kendisi de bir özel okul patronu olan Ziya Selçuk atanmıştı. Anlaşılan o ki, sadece Ziya Selçuk değil, diğer milli eğitim bürokratları da özel okul pazarında sermayedar olma yarışına girmiş durumda ve başka patronlarla da ortaklıklar kuruyorlar. AKP hükümetinde döneminde Özel Okullar Şube Müdürü gibi önemli bir görev alan bir bürokratın hem siyasi hem de ticari olarak bu kadar aktif olması ve destek görmesi, ciddi sayıda özel okul olan Ataşehir’in bir rant alanı olarak belirlendiğini ve bu ranttan hem CHP hem de AKP’nin ortak faydalanmaya çalıştığına işaret ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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