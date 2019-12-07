Özgür Boza Veli Komitesi'nden okul önünde eylem: Hesap verecek

Geçen eğitim öğretim döneminde öğretmenlerin maaşlarını ödememesiyle gündeme gelen Özgür Boza Okulları'nın velileri bugün okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hem okul emekçilerinin hem de çocuklarının ve kendilerinin yaşadığı mağduriyete işaret eden veliler taleplerini sıraladı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde, öğretmenlerinin ve tüm okul emekçilerinin maaşlarını ödememesi ile gündeme gelen Özgür Boza Okulları'nda bugün veliler tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Özgür Boza yönetimi Kasım ayı içerisinde okulu kapatma sürecini başlattığını duyurmuştu. Bu duyuru sonrası Özgür Boza Okulu velileri haklarını aramak için Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile beraber, Özgür Boza Veli Komitesi’ni kurdular.

PATRON OKUL BAHÇESİNDEN İZLEDİ

Veli komitesi bugün saat 13.00’da Ataşehir’deki okul binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına birçok veli, çocukları ile beraber katıldı. Kapalı olan okul binası içersinde de, patron Özgür Boza velilerin basın açıklamasını okul bahçesi içerisinden dinledi. Açıklamayı ayrıca birçok ulusal basın kuruluşu ve televizyon kanalı da takip etti.

Açıklamada, tüm süreci anlatan veliler, “Atatürk, Cumhuriyet, Köy Enstitüleri” adları ile değerlerinin suiistimal edildiğine, okulun usulsüz bir kapanma sürecine sokulduğuna, hem veliler hem de okul emekçilerinin maddi ve manevi bir mağduriyet yaşadıklarına değindiler. Ardından taleplerini sıraladılar:

'ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL OKULLARA MAHKUM EDİLMESİN'

• Özgür Boza gibi duyguları istismar eden tüccarlar eğitimden ellerini çeksin.

• Çocuklarımızın yaşadığı mağduriyeti yeniden başka çocuklar yaşamasın.

• Aylarca maaşları ödenmeden çalıştırılan öğretmenlerimizin hakları verilsin.

• Çocuklarımız nitelikli bir eğitim alsın diye zor koşullarda ödediğimiz eğitim-öğretim ücretleri bir an önce geri ödensin.

• Milli Eğitim Bakanlığı, denetlemekle sorumlu olduğu Özgür Boza Okulları’ndaki sorumluların cezalandırılması için gereken adımları atsın.

• Milli Eğitim Bakanlığı okuldaki usulsüz kapatmayı tespit ederek, Özgür Boza ve sorumluluğu olan diğer kurucular için yasal mevzuattaki gerekli yaptırımları uygulasın.

• Yetersiz kaynaklarla, denetimlerden uzak bir şekilde her köşe başında bir özel okul açılmasına son verilsin.

• Devlet okullarında kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitimin sürdürülmesi için olanaklar sağlansın, çocuklarımız paralı okullara mahkûm edilmesin.

Taleplerini sıralayan veliler, “Bu iş daha bitmedi” diyerek mücadele kararlılıklarını dile getirdiler.

Velilerin basın açıklaması sonrası, basın mensuplarına açıklama yapmak isteyen patron Özgür Boza, daha önce velilere söylediği yalanları sürdürünce, velilerin sloganlar ve protestolarıyla karşılaştı. Veliler, Özgür Boza’nın açıklama yapmaya çalıştığı sırada, “Hırsız Özgür Boza Hesap Verecek” diye slogan attılar. Velilerin yüzde 95’inin kayıt ücretlerini geri ödediğini iddia eden Özgür Boza'yı yalanlayan veliler, Boza’nın sözlerine sloganlar ve protestoyla karşılık verdiler.





Ardından veliler, ellerindeki resmi evrakları basın mensupları ile paylaşarak, basın mensuplarına konu ile ilgili röportaj verdiler.

Basın açıklaması, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesaplarından da yayımlandı:

https://twitter.com/pensendeyiz/status/1203270051329183745

https://twitter.com/pensendeyiz/status/1203268523474268162

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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