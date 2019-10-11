Nusaybin'deki saldırıda 9 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatın üçüncü gününde YPG kontrolündeki bölgeden atılan havan ve roket mermileri Nusaybin ve Suruç'u vurdu. Nusaybin'de 9 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Suruç'ta 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin'de sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatın üçüncü gününde YPG kontrolündeki bölgeden atılan roket Nusaybin'de Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'ı vurmuştu.

Nusaybin'de yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Buna göre saldırıda Hasan Demir, Hüseyin Çakır, Ahmet Delen, Naif Sincar, Mehmet Şirin Demir, Orhan Doğan, Dara Ali, Hasan Muhammed ve Aytekin Eroğlu yaşamını yitirdi.





Saldırıların ardından Nusaybin'den göç başladı. Yeşilkent, Mor Yakup ve Yeni Turan mahalleleri önemli ölçüde boşaldı.



Bugün Şanlıurfa Suruç'a isabet eden havan mermili saldırıda da üç sivil yaşamını yitirdi.

Urfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin Nusaybin'e düşen havan mermileri nedeniyle dün de 7 sivil yaşamını yitirmişti.

NUSAYBİN'DE YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Nusaybin'de yaşamını yitiren 8 kişi, bu sabah (12 Ekim) Yeni Moris ve Hacılar Mezarlığı'na defnedildi.