Nusaybin’den göç başladı: Merkez ilçelerde kiralık ev fiyatları arttı

TSK'nin Suriye'nin kuzeyine harekatının başladığı günden beri 10'un üzerinde sivilin yaşamını yitirdiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde halk göç ediyor. Yeşilkent, Mor Yakup ve Yeni Turan mahalleleri önemli ölçüde boşaldı. Mardin merkez ve Midyat ile Şırnak'ın Cizre ilçelerinde ise kiralar arttı.

TSK'nin "Barış Pınarı Harekatı"nın başladığı günden bu yana 10'dan fazla ölümün gerçekleştiği, yaralı sayısının da 60'a ulaştığı Nusaybin'de ilçe sakinleri güvenli yerlere göç ediyor.

Harekatın ilk anlarında ilçede daha güvenli yerlere, binaların üst katlarından alt katlara ve kuzey cephelere doğru yer değiştiren ilçe sakinleri yaşanan patlamaların ardından ilçeden göç etmeye başladı.

En yakın ilçe ve il merkezlerine yapılan göçlerden ötürü Mardin merkez ve Midyat ilçesinde, Şırnak Cizre'de kiralık ev fiyatlarında artış oldu. İlçeden göç eden aileler mağduriyetlerini ranta dönüştüren emlakçılardan şikayetçiler.

Sınırda yer alan Yeşilkent, Mor Yakup ve Yeni Turan mahallelerinin önemli ölçüde boşaldığı ilçeden göç edenlerin sayısının, mahallelerin nüfusuna ve ilçedeki hareketliliğe oranla 15 bin olduğu tahmin ediliyor.