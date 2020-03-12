Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Küresel ölçekte etkili olan virüse karşı okullarımızda alınan tedbirleri açıklayacağız. Öğrencilerimizin sağlığı için Nisan ayında yapılacak tatilin öne alınarak 2 hafta tatil edilmesi kararlaştırıldı' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbiri nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi hakkında açıklama yaptı.

Selçuk, telafi eğitiminin internet ve TRT aracılığı ile verileceğini duyurdu.

Selçuk'un açıkladığı kararlar şöyle:

Okulların 30 Mart’a kadar tatil edilmesi kararlaştırıldı. 23 Mart’tan itibaren ders ortamı eve taşınacak.

Öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız.

Telafi eğitimi internet ve TRT aracılığı ile verilecek.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT'den telafi eğitim sunulacak

Uzaktan eğitim içerikleri hazırlandı. Bütün operatörler ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlayacak.

Söz konusu tedbirler, MEB'e bağlı tüm anaokulu ve kreşler için de geçerli.

Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin de okullarda bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmalarını bekliyoruz.

Tatil durumu özel okullar için de geçerli olacak.

UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLAR DA AÇIKLANDI

Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir. TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır."

'VELİLER İNTERNETTEN TAKİP EDEBİLİR'

"Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

Uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtı için söylüyorum. İlkokul öğrencilerimiz televizyon kanallarından, eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var. Video kütüphanelerden seçilmiş videolar var. Yarım veya tam gün içinde izlenebilecek videolar var. Ortaokul ve liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyeceklerini, televizyon kanalları, internet, mobil cihazlarıyla ilgili bu bilgiler var. Ona göre listeler var. Ayrıntısını paylaşacağız."