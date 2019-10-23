Mehmet Ayvalıtaş kararı protesto edildi

Mehmet Ayvalıtaş davasından çıkan beraat kararı Kadıköy'de yapılan bir kitlesel basın açıklamasıyla protesto edildi.

Haziran Direnişi'nde Ümraniye’deki yürüyüşe katılan Mehmet Ayvalıtaş’a araçlarıyla çarparak ölümüne neden oldukları için yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş’ın beraat etmesi dün Kadıköy’de protesto edildi. Sosyalist Dayanışma Platformu'nun (SODAP) çağrısıyla düzenlenen protestoya Ali Ayvalıtaş da katıldı.

'ADALET SARAYLARI TİCARETHANEYE DÖNMÜŞ'

Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, “Mehmet’i dün de bugün de yalnız bırakmadınız; yarın da bırakmayacağınıza eminim.” diyerek sözlerine başladı.

Ayvalıtaş, “Dün duruşmadan 1 saat önce Adliye’ye gittiğimde 90 tane çevik kuvvet polisi, 30 tane özel TİM, 20 tane polis memuru, onlarca da sivil polis vardı. Dün kararı girer girmez anladım, ne olacağını. Dün yarama tuz bastılar. Adalet Sarayları ticarethaneye dönmüş. Biz dün Gezi’ye sahip çıktık, bugün Kazdağları’na da sahip çıkıyoruz. Güneydoğu’daki arkadaşlarımızın boşu boşuna hakları yeniyor. Bunları söylediğimiz için hep terörist olduk. Adalet bir kişinin ağzına bakıyor. Savcı korkuyor, hakim korkuyor. Bu burada kalmayacak. Biz gerekirse AİHM’e gideceğiz. Oğlumu Tayyip öldürdü!” dedi.

'MAHKEMELER TARAFSIZ DEĞİL'

Basın açıklamasını okuyan Tülay Korkut, "Mahkemelerin tarafsızlığından bahsetmek artık imkansızdır.” dedi.

Korkut, açıklamanın devamında "Yargılama; 8.Ağır Ceza Mahkemesi’ne başlamasından itibaren delillere ilişkin yeterli inceleme yapılmamış, adil yargılanma yapılmasının sağlanabilmesi için uygun ve yeterli duruşma salonu sağlanmamış, duruşmaların sesli ve görüntülü kayıtları konusunda hiçbir girişimde bulunulmamış, duruşma açılmasından itibaren taraflara karşı eşit mesafede durulmamış, ailenin ve avukatların söz hakları engellenmiş, duruşma salonuna silahla giren polislerin kimlikleri tespit edilip suç duyurusunda bulunulmamış, tüm taleplere rağmen duruşma salonunun önünde, adliye koridorunda duruşmaya giremediği için dışarıda kalan kitleye polislerin gaz sıkmaları ve şiddet kullanmaları engellenmemiştir. 6,5 yıl boyunca trafik kaza tutanağında tespit edilmiş olan kusurların üstünün örtülmesi için adeta el birliği ile çalışmışlardır. Duruşma girişlerinde gezi aileleri darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş ama şikayetlere rağmen polisler hakkında yargılama izni verilmemiştir. Kaza anını içeren mobese görüntülerini saklayan polisiler hakkında şikayetlere rağmen yargılama izni verilmemiştir. 02.06.2013 gecesi 1 Mayıs mahallesinde yürüyen binlerce insanın toplanma ve ifade özgürlüğü ihlal edilmiş, güvenli bir şekilde protesto hakkını kullanması sağlanmamıştır. O gece yürüyüşte yol boyunca tedbir almayan polisler hakkında yapılan şikayetlere rağmen yargılama izni verilmemiştir. Sanıklara “oğlum” diye hitap eden mahkeme başkanları gezi ailelerinin darp edilmesine engel olunmamıştır" diye konuştu.