Ayvalıtaş'ın öldürülmesi davasında şok karar: 6,5 yıl sonra sanıklar serbest

Haziran Direnişi'nde Ümraniye TEM otoyolu üzerinde yapılan yürüyüş sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalarak çarpıp öldürdüğü Mehmet Ayvalıtaş'ın davasında karar bugün verildi. 6,5 yıl süren yargılama sonucu mahkeme heyeti iki sanığın beraatine karar verdi.

Kartal Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24. celsesi görülen duruşmaya sanık Cengiz Aktaş katılmazken, diğer sanık Görkem Demirtaş duruşmada hazır bulundu. Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş ve taraf avukatları da duruşmadaydı.

Cumhuriyet'in haberine göre, davacı Mustafa Kartal ve Seyit Kartal'ın avukatı Sevgi Evren dosya aşamasında alınan bilirkişi raporlarının taraflı ve eksik olduğuna dikkat çekerek, “Kazanın yaşandığı gün iki polis memurunun tuttuğu tutanak 6,5 yıl boyunca göz ardı edildi. Bu dosyada eksik inceleme yapıldı. Bu nedenle verilen mütalaa kabul edilebilir değildir” dedi. Mahkeme heyetine, “6,5 yıldır çabalıyoruz siz çaba sarf ediyorsunuz” diyen Evren, “Bu kadar süre zarfında gerçeği ortaya çıkarmıyorsak hepimiz gidip evimize oturalım, başka işler yapalım" diye konuştu.

Kovuşturmanın genişletilmesini isteyen avukat Evren, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

'KARARI VİCDANINIZA BIRAKIYORUM'

Duruşmada söz alan baba Ali Ayvalıtaş oğlunun vefat etmesinin üzerinden tam 6,5 yıl geçtiğini anımsatarak, “Oğlum asker olacaktı. Yuvasını kuracak, insanlığa hizmet edecekti. Oğlum yürüyüşe katıldı. Bu suç mu? Sizden ricam size güveniyorum. Tutuklayın bunları. Çocuğum öldürüldü. Eşim hayatını kaybetti. Ben Bypass oldum. Yürüyemiyorum. Allaha sığınıyorum. Kararı sizlerin vicdanına bırakıyorum” dedi.

TALEPLER OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti katılanlar vekillerinin araçların teknik özellikleriyle ilgili rapor aldırılması, bir kısım tanıkların dinlenmeleri, yeniden keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması yönündeki tevsi tahkikat taleplerinin yargılamayı uzatacağı değerlendirmesini yaptı ve bu nedenle taleplerin reddine oy birliğiyle karar verdi.