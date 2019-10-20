Mehmet Ayvalıtaş davasına çağrı

Haziran Direnişi'nde Ümraniye TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüşte bir aracın kalabalığın arasına dalarak çarpıp öldürdüğü Mehmet Ayvalıtaş'ın davasında yeni duruşma yarın görülecek.
Pazar, 20 Ekim 2019 16:48

Haziran Direnişi sırasında gerçekleşen eylemlerde hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin dava, yarın saat 10.00'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülecek.

Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı, yarın görülecek duruşma öncesi destek çağrısında bulundu.