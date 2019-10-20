Mehmet Ayvalıtaş davasına çağrı

Haziran Direnişi sırasında gerçekleşen eylemlerde hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin dava, yarın saat 10.00'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülecek.
Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı, yarın görülecek duruşma öncesi destek çağrısında bulundu.
Gezi Şehidi Mehmet Ayvalıtaş duruşmasında buluşuyoruz.
21 Ekim Pazartesi | Saat 10.00
Kartal Anadolu Adliyesi pic.twitter.com/JJR6eHZzGA
— Mehmet Ayvalıtaş-Fadime Ayvalıtaş G. ve D. Vakfı (@MAFAV2018) October 20, 2019